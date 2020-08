Am Sonntag jährte sich der Todestag von Parbara Prammer zum sechsten Mal. Anlass für SPÖ-Mitglieder in ihrer Heimatgemeinde Ottnang für ein stilles Gedenken beim Prammer-Denkmal im Ortszentrum. „Als bedeutende Sozialdemokratin, engagierte Frauenpolitikerin, große Demokratin und unbestrittene Präsidentin des österreichischen Nationalrats wird sie uns in Erinnerung bleiben“, sagt SPÖ-Fraktionsvorsitzende Silvia Helml.