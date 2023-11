Elisabeth Kölblinger verlässt die Politik

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Weichen für die Zukunft in unserem Team zu stellen“, sagt Elisabeth Kölblinger (ÖVP). Nach 20 Jahren in der Politik verkündete sie am Freitag ihren Rücktritt. Die 56-jährige Steuerberaterin war Gemeinderätin, Stadträtin, Landtagsabgeordnete, Bürgermeisterin und seit ihrer Wahlniederlage gegen Peter Schobesberger (SPÖ) vor zwei Jahren Vizebürgermeisterin von Vöcklabruck. Schon damals kündigte sie ihren Auszug aus der Politik an.