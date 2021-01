Am Dienstag war es so weit: Altmünsters Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SPÖ) kehrte in den Nationalrat zurück. Bereits zwischen 2017 und 2019 saß sie im Parlament, musste wegen der SPÖ-Verluste bei der letzten Nationalratswahl aber ihren Platz räumen. Jetzt übernimmt die 33-Jährige den Platz ihres Parteikollegen Markus Vogl, der das Parlament verließ, um in Steyr bei der Bürgermeisterwahl anzutreten.