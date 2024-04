Eine rosa Skulptur bringt die Bad Ausseer zur Weißglut

Wolfgang Müllegger ist ratlos. In seine Werkstatt in Bad Aussee sei noch niemand gekommen, um ihn zu konfrontieren, und angerufen habe ihn deswegen auch noch keiner. "Ich weiß also gar nicht genau, auf welche Kritik ich eingehen soll. Offenbar fühlen sich einige einfach auf den Schlips getreten", sagt der Bootsbauer, Maler und Bildhauer. Denn im Internet brodelt es seit Wochen. Wegen einer Skulptur, die einmal ein Boot war.