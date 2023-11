Eine Friedenstaube mit Beinprothese ersetzt ein Kriegerdenkmal

Die Prothese soll an Kriegsversehrte erinnern – und daran, wie verletzlich der Friede ist.

Mit großer Spannung war in Laakirchen das heutige Pfarrcafé erwartet worden, bei dem Pfarrer Franz Starlinger und Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) den Entwurf des künftigen Friedensdenkmals präsentierten. Es wird 2024 das Kriegerdenkmal ersetzen, das im Stadtzentrum an die Gefallenen der beiden Weltkriege erinnert. Das alte Denkmal wird abgerissen, weil an seiner Stelle ein Marktplatz entsteht. Das neue Denkmal wird auf dem Friedhof aufgestellt.