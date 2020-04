Rudi Anschober steht angesichts der Corona-Krise derzeit ganz besonders im medialen Rampenlicht. Aufgewachsen ist der 59-Jährige in Schwanenstadt, das Gymnasium besuchte er in Vöcklabruck. Der frühere Volksschullehrer und langjährige Landesrat in der OÖ-Landesregierung kommt privat oft an den Attersee – allerdings derzeit gar nicht, wie er den Salzkammergut-Nachrichten verriet.