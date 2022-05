Die exakte Zahl lässt sich nur schwer schätzen, doch es waren in jedem Fall Zigtausende, die sich gestern bei der Jubiläumsausgabe des autofreien Raderlebnistages rund um den Attersee tummelten. Von 9.30 bis 16.30 Uhr waren die B151 und die B152, also die gesamte 48 Kilometer lange Route um den See, für den Kfz-Verkehr gesperrt und für Radfahrer, Rollerskater oder auch ausdauernde Läufer reserviert.