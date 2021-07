Ein Rasentraktor ist das schönste Geschenk für Klaus

Das Leben meinte es nicht gut mit Klaus. Im Alter von neun Monaten erkrankte er schwer an Drei-Tage-Fieber – mit schrecklichen Folgen. Klaus wurde schwerer Epileptiker mit bis zu 80 Anfällen am Tag, er ist zu 90 Prozent eingeschränkt, kann weder lesen noch schreiben und auch nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.