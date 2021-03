Er war einst einer der größten Werbeunternehmer der Welt, Besitzer der "Arbeiter-Zeitung", Freund von Altkanzler Franz Vranitzky – heute ist Hans Schmid unter anderem der größte Winzer im Großraum Wien und Eigentümer des Wiener Kaufhauses "Steffl". Im Obergeschoß ist die renommierte "Sky-Bar" untergebracht. Doch viele in Gmunden erinnern sich an jene Zeiten, in denen Schmid in der Traunseestadt kickte.