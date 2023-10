In den vergangenen Tagen und Wochen fand in Regau die Weinlese statt.

Die Weinlese ist so gut wie abgeschlossen in Regau – und der Winzer René Rinnerthaler ist mehr als zufrieden mit der Ernte. "Ich rechne mit einem guten Jahrgang", sagt er. "Wegen des nasskalten Frühjahrs sind wir mit zwei Wochen Rückstand in die Vegetationszeit gegangen. Aber die sonnige und trockene jüngste Phase hat das mehr als wieder wettgemacht.