Drive-in für Corona-Tests im Bezirk Vöcklabruck

Auf Anweisung der Bezirksbehörde wurde gestern im Zentrum des Bezirks Vöcklabruck Oberösterreichs erstes „Drive-in“ für Corona-Abstriche in Betrieb genommen. Das Zelt, das von Mitarbeitern des Roten Kreuzes betrieben wird, steht auf einem Parkplatz im Zentrum des Bezirks.

Bisher wurden die Abstriche von einem mobilen Team des Roten Kreuzes, ausgestattet mit den Schutzausrüstung, vorgenommen. Zur Unterstützung und Entlastung des mobilen Teams wurde nun zusätzlich das „Drive in“ eingerichtet. Dort werden auf Anordnung der Behörde Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen abgenommen. Die Drive-in-Variante ist für Personen gedacht, bei denen ein begründeter Verdacht auf Corona besteht, die mobil sind und sich ausreichend fit fühlen, um selbstständig zum Drive-in zu fahren. Für den Abstrich muss das Auto nicht verlassen werden. Der Test wird von geschultem Personal durch das Autofenster durchgeführt.

Nur auf Anordnung der Behörde

Mit dieser Variante können doppelt so viele Abstriche wie bisher vorgenommen werden. Dadurch werden in den kommenden Wochen wichtige und wertvolle Ressourcen geschont.

Abstriche werden aber nur in Verdachtsfällen und nur auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft vorgenommen. „Wer den Verdacht hat, an SARS-CoV-2 erkrankt zu sein, sollte den Drive-in keinesfalls eigenständig anfahren, sondern Kontakt mit der Bezirksbehörde aufnehmen“, sagt Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner. „Unser amtsärztliches Team wird in einem Anamnesegespräch abklären, ob ein begründeter Verdacht vorliegt.“

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at