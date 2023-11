Die politische Prominenz Vöcklabrucks traf sich zu einem Festakt am oberen Stadtplatz, als am 28. Juli um 12.30 Uhr dort die Fußgängerzone in Kraft trat. Weil es zuvor jahrelang Diskussionen und ein ewiges Hin und Her in der Verkehrspolitik gegeben hatte, wurde der breite Konsens (nur die FPÖ stimmte nicht zu) als Durchbruch gefeiert.