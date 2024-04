Dildos, Bier und Gummibären: In Gmunden florieren die Automaten-Shops

Rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche sind die Automaten-Shops, wie hier am Marktplatz, geöffnet.

Fünf neue Geschäftslokale wären in Gmunden eigentlich eine Jubelmeldung, vor allem, weil der Leerstand in der Innenstadt in den vergangenen Jahren zur Dauerdiskussion mutierte. Doch Freude über die Neueröffnungen will am Traunsee nicht recht aufkommen. Denn weder gibt es Personal, noch passen die Waren zum Motto, das sich Gmunden selbst auferlegt hat: sehenswert und stilvoll. Dafür ist die Auswahl groß.