Klar: Es war Kaiser Franz Joseph I., der den kleinen Salinenort Ischl zu einer mondänen Sommerresidenzstadt machte und damit zur Salzkammergut-Metropole. Doch es war ein Wiener Arzt, der die Bäderkur in Ischl aufbaute, die kaiserliche Familie in den Ort lotste und die touristische Infrastruktur wesentlich mitaufbaute. Franz Wirer hieß er, und sein Denkmal im Kurpark zeigt, dass die Ischler immer wussten, was sie ihm zu verdanken haben.