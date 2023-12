Diesem Mann verdankt Kambodscha unter anderem 431 Trinkwasserbrunnen

Vor 20 Jahren sah Fritz Kieninger in Kambodscha, wo er seinen Freund Savuth Kao besuchte, einen alten Mann Wasser aus einer schmutzigen Pfütze trinken. Der Laakirchner erfuhr von Savuth, dass im südostasiatischen Land für viele Menschen kein anderes Trinkwasser zur Verfügung steht. Viele Leute sammeln dort in der Regenzeit Wasser, damit sie in der Trockenheit etwas zu trinken haben.