Viele sehnen den morgigen Tag herbei, wenn nach der Coronavirus-bedingten Sperre Österreichs Gaststuben, Restaurants und Kaffeehäuser wieder öffnen und Gäste empfangen dürfen. Manche Wirte hielten sich seit März mit einem täglichen Zustellservice über Wasser, etwa der Gasthof Engelhof in Gmunden oder die Gustobox in Seewalchen – andere boten an den Wochenenden eine Selbstabholung der Speisen an, wie der Baumgartenwirt in Gschwandt. Doch etliche mussten die schwierigen Wochen durchtauchen.