Die wilde Show, die immer ein Herzensprojekt geblieben ist

Eine Idee und ein leeres Blatt Papier – so startete Jochen Auer in seiner Heimat Bad Ischl einen dreitägigen Schreibmarathon, um danach ein Konzept in Händen zu halten, das im November 1995 erstmals mit Leben erfüllt wurde: die Wildstyle & Tattoo Messe. Mit einem Jahr Verspätung wird das 25-Jahr-Jubiläum der einzigartigen Messe in Linz sowie in Bad Ischl gefeiert.