In wenigen Monaten schließt Puchkirchens einzige Nahversorgerin Agnes Neuwirth aus Altersgründen ihr Nah & Frisch-Geschäft. Damit die Puchkirchner zum Einkaufen dann nicht in Nachbargemeinden wie Ampflwang oder Timelkam fahren müssen, arbeitet die Gemeindepolitik an einer Ersatzlösung: Mitten im Ortszentrum, im gemeindeeigenen Museumsgebäude, soll ein Dorfgeschäft entstehen, das von der Bevölkerung selbst betrieben wird. Dazu soll eine Genossenschaft gegründet werden.