Immer mehr Betriebe schlagen Alarm, dass es zusehends dramatisch weniger Bewerber für Lehrstellen gebe. So waren Ende Februar beim Arbeitsmarktservice 514 offene Lehrstellen im Bezirk Vöcklabruck gemeldet, gleichzeitig gab es 77 Lehrstellensuchende. "Das ist heuer so extrem, weil nach der schwierigen Situation in den Schulen der Berufsorientierungsunterricht praktisch nicht stattgefunden hat", vermutet WKO-Bezirksstellenleiter Josef Renner, dass die Coronakrise die Misere am Lehrlingsmarkt