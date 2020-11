Der emeritierte, aber immer noch in vielerlei Hinsicht aktive evangelische Pfarrer Günter Ungar (79) gibt – im besten und wohlmeinenden Sinn des Wortes – "keine Ruhe". Sein mittlerweile 17. Band der 2011 begründeten Kleinbuchserie "Lichtblicke" mit dem Titel "Kurzgeschichten 1" mag gerade in seltsamen Zeiten wie diesen für viele Leser einen, wie der Name des Bandes schon sagt, Blick ins Licht geben.