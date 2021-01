Folge 14 unserer beliebten, in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Serie über historische Gegebenheiten behandelt Brücken. Sie haben seit jeher verbunden. So gab es im alten Rom und später im Schoße des Papsttums den Titel "Pontifex maximus" = oberster Brückenbauer. Der Gmundner Historiker Christian Dickinger widmet sich heute speziell den Brücken, die in seiner Heimatstadt über die Traun führten und teils nach wie vor führen.