Die bisher größte Photovoltaik-Anlage im Bezirk ging in Redlham in Betrieb

Sie ist 2400 Quadratmeter groß, hat eine Leistung von 500 Kilowatt und produziert eine Strommenge, die 150 Haushalte versorgen könnte. Auf dem Dach des Unternehmens SML in Redlham ging dieser Tage die bislang größte Photovoltaikanlage des Bezirks Vöcklabruck in Betrieb. Errichtet wurde sie in Kooperation mit dem Schwanenstädter Ökostrom-Erzeuger KWG.