Akram Brody wurde 1985 in der südirakischen Stadt Basra als Akram Al-Jazayiri geboren. Er studierte Schauspiel und trat sowohl im Bagdader Nationaltheater als auch in Fernsehserien auf. Als schiitische Milizen begannen, Künstler zu verfolgen, und auch ihn bedrohten, ergriff Brody 2015 die Flucht. Auf seiner Odyssee wurde ihm alles gestohlen, nur mit seiner Kleidung kam er in Österreich an.