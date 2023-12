Die 77 Seen im Salzkammergut: Ein Hund kennt sie alle

Ramses genießt die Ruhe am Hallstätter See.

Michael Forstinger hätte auch hineinspringen können. Um danach zu sagen, dass er in allen Seen des Salzkammerguts ein Bad genommen hat. Stattdessen nahm er sie mit nach Hause. Abgefüllt und sauber beschriftet in 77 Wasserproben.Der 44-Jährige aus Seewalchen sagt, er habe deren besondere Ökosysteme nicht stören wollen und einige der Gewässer seien ohnehin nicht wirklich einladend. Sechs Monate lang war er heuer unterwegs, um sie alle zu entdecken. Nicht durchgehend, sondern als Tagestouren.