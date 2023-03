Der politische Zank setzt dem Arbeitsklima im Bad Ischler Rathaus zu

Seit die Bürgerliste Zukunft Ischl in die Stadtpolitik einstieg, hat sich das Klima im Rathaus drastisch verschlechtert. Offenbar nicht nur politisch, sondern auch für das Rathauspersonal. Dieses wandte sich gestern mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbieter das herrschende Arbeitsklima.