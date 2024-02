Der Mann, der schon als Kind so viel Kraft hatte wie ein Pinzgauer Stier

Die Menschen nennen ihn "Pinzgauer", weil ihm schon als Kind nachgesagt wurde, er habe so viel Kraft wie ein Pinzgauer Stier. Die Erfolge des 1,90 Meter großen und 107 Kilo schweren Franz Maderecker aus Zell am Moos sind beeindruckend: stärkster Mann Österreichs (offizieller Titel: "strongest man") in den Jahren 1992 und 1993, Staatsmeister im Steinheben und Weltmeister im Telefonbuch-Zerreißen inklusive Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Dabei zerriss er 20 Tiroler Telefonbücher mit