Ebensees Altbürgermeister Herwart Loidl ist verstorben

Das Ebenseer Rathaus ist schwarz beflaggt. Die Salinengemeinde muss Abschied nehmen von einem ihrer wichtigsten Gestalter der Nachkriegszeit.

Fast ein Vierteljahrhundert – von 1989 bis 2013 – war der Sozialdemokrat Bürgermeister am Südufer des Traunsees. Als Gemeindebediensteter und Standesbeamter hatte er aber schon zuvor im Rathaus gearbeitet. Einige Jahre war Loidl auch Bezirksgeschäftsführer der SPÖ. Er war im Salzkammergut bestens vernetzt.

In seiner langen Bürgermeisterzeit musste Loidl sich mit dem Wandel und dem teilweisen Niedergang der Ebenseer Industrie auseinandersetzen. Der Abriss der alten Saline im Ortszentrum eröffnete große ortsplanerische Möglichkeiten. Die stückweise Schließung des Solvay-Werkes – neben der Saline der wichtigste Arbeitgeber – war hingegen ein Tiefschlag für die Industriegemeinde. Loidl reagierte, indem er den Tourismus forcierte. In seine Ära fielen die großen Investitionen am Feuerkogel.

Loidl war ein Anpacker und Macher. „Sein Handschlag zählte, er war ein Gerader, und er war extrem beharrlich“, erinnert sich sein Nachfolger Markus Siller. Dazu gehörte auch Loidls kompromissloser Umgang mit Ebensees schwierigem historischen Erbe als KZ-Standort. In seiner Amtszeit entstand die Partnerschaft mit der italienischen Stadt Prato, aus der die Nazis viele politische Gegner in das Lager verschleppt hatten.

„Herwart war ein sehr geselliger Mensch und nahe beim Volk“, sagt Siller. Obwohl er seine letzten Jahre gemeinsam mit seiner Ehefrau in deren Heimatort Hallstatt verbrachte, nahm er am Leben in Ebensee noch rege teil. War es als Sänger in seinem geliebten und traditionsreichen Arbeitergesangsverein Kohlreserl, oder als Hobbykoch. Loidls Kistenbratl war berühmt. Für seine Parteifreunde oder für karitative Veranstaltungen band er immer gerne die Schürze um.

Nicht nur Loidls Tochter Anne trauert um ihren geliebten Vater. Ganz Ebensee verlor eine große Persönlichkeit. Einen Mann, der dem Ort viel mehr gab, als er zurückbekommen konnte. (ebra)