Der Kasberg schwingt sich in die schwarzen Zahlen

Skifahrer sollen auch in Zukunft auf dem Kasberg in Schwung bleiben.

Die Gondel lässt den Frühling nur langsam hinter sich. Viel ist nicht übrig geblieben von dem Stoff, aus dem im Almtal Träume sind. Zumindest in Talnähe. Der weiße Teppich wird den Besuchern erst an der Sonnalm ausgerollt. In 1271 Metern Seehöhe ist die Winterwelt noch in Ordnung. Hier trafen sich am Mittwochabend jene, die diesen Umstand noch länger beibehalten wollen. Die Junge Wirtschaft hatte zur Podiumsdiskussion geladen. Thema: Zukunft Kasberg.