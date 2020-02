Der Kasberg ist gerüstet für die Semesterferien

Mit sehr guten Pisten- und Schneebedingungen starten die Almtal-Bergbahnen in die Semesterferien der oberösterreichischen Schülerinnen und Schüler. Alle Liftanlagen und Pisten sind geöffnet, und am Berg liegen 90 Zentimeter Schnee.

"Das Wetter hat es uns in den vergangenen Wochen nicht unbedingt leicht gemacht", sagt Thomas Holzinger, kaufmännischer Standortleiter der Almtal-Bergbahnen. "Die Temperaturschwankungen haben die Beschneiung erschwert und der starke Wind den Betrieb in den vergangenen Tagen eingeschränkt. Trotzdem können wir zu Beginn der Semesterferien das Skigebiet am Kasberg allen Gästen in einem sehr guten Zustand präsentieren."

Am kommenden Samstag finden im Funpark am Kasberg die Austrian Freeski Days statt. Mädchen und Burschen im Alter von acht bis 16 Jahren können unter Anleitung ausgebildeter Trainer erste Free-ski-Erfahrungen machen oder ihr bereits erworbenes Geschick verbessern. Interessierte können sich auf der Kasberg-Website zum kostenlosen Freeski-Coaching anmelden. Bezahlt wird lediglich das Liftticket und ein vergünstigtes Mittagessen. (Die Anzahl der Teilnehmer ist allerdings begrenzt. Deshalb sollten sich Interessierte rechtzeitig anmelden!)

