Sigi John ist als Wirt in der Region bestens bekannt. Er führte einst das Lokal Tante Ju in Laakirchen, war dann Chef im Cumberland-Café in Gmunden und schließlich jahrelang der Hacklwirt. Zuletzt sagte er diesem Leben indirekt Adieu. Er arbeitete als Küchenchef im Reha-Zentrum auf dem Gmundnerberg. Nun zieht es ihn zu seiner ursprünglichen Berufung zurück.