Der Glöcklerlauf wird im Kulturhauptstadtjahr zum Glöckler*innenlauf

Der Glöcklerlauf, entstanden und gelebt in Ebensee.

Die Wiener sind schuld. Mit dem nassen Fetzen sollten sie verjagt werden und ihre abstrusen Ideen gleich mitnehmen. Am besten in den Schönbrunner Tiergarten, wo sie hingehören. Auf Alfredo Barsuglia ging das Internet schon im Sommer los. Der Wiener Künstler hatte in Bad Goisern ein Wohnzimmer eingegraben, um es 2024 wieder auszugraben. Die Bevölkerung war aufgerufen, Einrichtungsgegenstände zur Verfügung zu stellen. Er wolle auf die Wegwerfgesellschaft hinweisen, sagte er.