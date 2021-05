Einer, der während des gastronomischen Lockdowns auf die überaus erfolgreiche OÖNachrichten-Aktion "Wirtshaus to go" setzte, ist Hans Weidinger, Chef der Gusto-Box in Seewalchen, der seit Monaten Mittagsmenüs zum Abholen und in den Umlandgemeinden auch im Zustellservice anbot – ein Dienst, der ausgesprochen gut angenommen wurde. Im Gespräch mit den Salzkammergut-Nachrichten kristallisiert sich so richtig die Vorfreude des 55-Jährigen auf die Öffnung am Mittwoch heraus.