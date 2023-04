Stefanie Reisenberger vermarktet das Bio-Gemüse vom Stiedlhof in Scharedt über Ernte-Abonnements.

Seit zehn Jahren baut Stefanie Reisenberger (36) auf dem Stiedlhof Gemüse an. Der ehemalige Milchviehbetrieb in der Ortschaft Scharedt ist seit 2014 bio-zertifiziert. Die Ernte der 40 bis 50 verschiedenen Gemüsesorten wird an Abonnenten, die Ernteteile fix jede Woche oder 14-tägig abnehmen, abgegeben.