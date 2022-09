Der Patient Kasberg hängt seit 2016 am Tropf der Landesregierung. Diese übernimmt nicht nur den jährlichen Verlust der Almtal-Bergbahnen von rund einer Million Euro. Sie würde auch in eine bessere Beschneiung und in einen Ersatz der Gruppenumlaufbahn investieren. Allerdings nur, wenn sich der Kasberg touristisch neu aufstellt. Sprich: wenn auch ein Sommerbetrieb kommt und die Anlage endlich verlustfrei betrieben werden kann.