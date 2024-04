Dauerparker am Bahnhof Vöcklabruck sollen bald Geschichte sein

Die Park-and-ride-Anlage in Vöcklabruck ist meist überlastet.

Wer in der Park-and- ride-Anlage am Bahnhof Vöcklabruck einen Stellplatz ergattern möchte, hat oft schon in den frühen Morgenstunden Pech: ausgelastet, und zwar völlig. "Die Situation ist ernst. Es muss definitiv etwas passieren, da der jetzige Zustand für Pendler eine Zumutung ist", sagt Peter Schobesberger (SP), Bürgermeister von Vöcklabruck. Nun gibt es aber einen konkreten Zeitplan mit den ÖBB, um Abhilfe zu schaffen.