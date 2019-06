"Das würde ich nicht mehr wieder tun"

Am Samstag wird der 31. Traunsee-Bergmarathon gelaufen. Ein Blick zurück zur 21. Auflage vor genau zehn Jahren: Damals realisierte der Pinsdorfer Benedikt Rabberger eine verrückte und nicht unumstrittene Idee: Er lief nach dem regulären Marathon eine zweite Runde um den Traunsee und brachte es so auf insgesamt 140 Kilometer Wegstrecke und 9000 Höhenmeter.

Salzkammergut-Nachrichten: Benn, wenn du an diesen 4. Juli 2009 – du warst damals 39 Jahre alt – zurückdenkst, was fällt dir dazu spontan ein?

Benedikt Rabberger: Naja, die zweite Runde. Ich hatte zuvor alles erledigt gehabt, was ich beim Bergmarathon erledigen wollte. Ich hatte 2006 den Streckenrekord in 7:30 Stunden aufgestellt und ihn 2008 mit 7:26 noch einmal unterboten. Noch schneller geht’s nicht mehr, dachte ich mir. Und so ließ ich mir etwas anderes einfallen.

Wann hattest du den Einfall?

Das war kurz nachdem ich 2008 ins Ziel gekommen bin. Schon am nächsten Tag habe ich mit dem Gedanken gespielt: Was mache ich nächstes Jahr? Ich habe den damaligen Veranstaltungsleiter Manfred Spitzbart angerufen und ihm das erzählt. Er hat gesagt: Jetzt lass einmal das heurige Jahr vorbeigehen und melde dich nächstes Jahr im Jänner oder Februar.

Was waren damals die Reaktionen der Leute?

Spitzi wusste davon, aber wir haben das nicht allzu viel kommuniziert. Ich wollte die zweite Runde als eine Art Benefizlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe laufen. Dafür wollte ich Geld sammeln.

Hättest du das Geld nicht sammeln können, ohne ein zweites Mal zu laufen?

Das ist mir halt so "auf die Gache" eingefallen. Ich wollte auch ein bisschen Publicity machen und so die Aufmerksamkeit auf die Aktion lenken. Quasi: Wenn der Rabberger das schafft, dann spende ich gerne etwas dafür. So war es dann aber auch.

In deinem 2018 erschienenen Buch "Schaut’s euch den Buam an" beschreibst du ja ausführlich, wie es dir ergangen ist. Es war auf der zweiten Runde ein Arzt mit, und du hattest zur Sicherheit immer einen Begleiter.

Das hat alles top funktioniert, bis auf einzelne Wehwehchen, zum Beispiel den Verlust von drei Zehennägeln.

Würdest du das aus heutiger Sicht noch einmal machen?

Nein. Sicher nicht. Planen, sammeln, machen – das ist etwas ganz anderes, als nur darüber zu reden. Es ist bei vielen Leuten positiv angekommen, aber bei vielen auch negativ. Manche sagten: Was hat der narrische Hund eigentlich vor? Was will er uns damit beweisen?

Artet die Extremsportszene nicht immer mehr aus?

In den letzten Jahren sind immer mehr Läufer weggegangen von der Straße. Die Leute wollen mehr in der Natur, im Gelände, im Wald, am Berg laufen. Früher ging es um Marathon und Halbmarathon. Heute wollen viele einen Ultra am Berg laufen. Ich muss mittlerweile nicht mehr überall hinaufrennen. Vielleicht hat das aber auch mit dem Alter zu tun. Ich habe Enkelkinder. Aber beim Bergmarathon dabei zu sein, ist immer noch lustig. Einfach ins Ziel kommen …

