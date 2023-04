Das neue ASZ ist eine Erfolgsgeschichte

Seewalchen am Attersee. Seit Mitte November des vergangenen Jahres ist das neue Altstoffsammelzentrum Seewalchen in Betrieb und wird seither von Bewohnern der Gemeinden Seewalchen, Schörfling, Aurach, Lenzing, Gampern und Weyregg angesteuert, um dort zum Recycling bestimmte Abfälle wie Papier, Glas, Kunststoffe, Öle, Fette und Metalle oder einer Endverwertung zuzuführende Gegenstände wie Batterien und pflanzliche Rückstände (Baum-, Strauch- und Grasschnitt) abzuliefern. Damit haben rund 20.000 Einwohner in diesen Gemeinden eine Entsorgungsmöglichkeit.

Eine erste Zwischenbilanz

Fünf Monate nach der Eröffnung ziehen Gemeinde Seewalchen und Bezirksabfallverband Vöcklabruck eine erste – äußerst positive – Zwischenbilanz. „Wir können hier modernste Entsorgungstechnik für die Bürger und Bürgerinnen bieten“, sagt der Seewalchner Bürgermeister Gerald Egger (VP), auf dessen Territorium sich das Altstoffsammelzentrum befindet, und er streut den hier Bediensteten Rosen: „Unser kompetentes Mitarbeiterteam steht mit Rat und Tat zur Seite.“ Ein Lokalaugenschein der Salzkammergut-Nachrichten bestätigt die Aussage des Gemeindeoberhauptes: Jede noch so schwierige Situation („Wohin mit dieser Art von Tintenstrahldruckerpatronen?“) wird freundlich gelöst.

Im ASZ Seewalchen können mehr als 85 Sammelfraktionen abgegeben werden. Egger: „Dieses breite Angebot der Sammelmöglichkeit trägt maßgeblich zur kommunalen Abfallwirtschaft und einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft bei.“

Endlich keine Staus mehr

Ehe das nunmehrige ASZ Attersee-Nord in Betrieb ging, das einen für die Region riesigen Einzugsbereich abdeckt, gab es einzelne, an den Abgabetagen zumeist hoffnungslos überlastete kleinere Zentren mit Pkw-Staus bis auf die Durchzugsstraßen hinaus, zum Beispiel bei den ehemaligen Einrichtungen neben dem Seewalchner Bauhof, in Nachbarschaft zur Kläranlage Lenzing oder an der Schörflinger Ortsumfahrung.

Auch diese Probleme und der damit verbundene Stress für die „Abfall-Lieferanten“ ist seit der Inbetriebnahme der neuen Anlage Geschichte, wie auch Manuela Gschwandtner, Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck, bestätigt: „Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, weil am neuen Standort endlich eine moderne und bequeme Entsorgungsmöglichkeit gegeben ist. Das betrifft zum einen die neue Sägezahnrampe, zum anderen das Arbeitsumfeld für unsere ASZ-Mitarbeiterinnen, aber auch die Verkehrsanbindung und die Verkehrsflächen, die wir haben. Wir sind auch sehr froh, dass es von den Bürgern und Bürgerinnen so gut angenommen wird.“

Nun endlich könne die große Frequenz im Einzugsgebiet der genannten sechs Gemeinden bewältigt werden.

