Mondseeland sucht Platz für ein neues Altstoffsammelzentrum

Das ASZ (Altstoffsammelzentrum) Mondseeland ist in die Jahre gekommen. Die Sägezahnrampen sind veraltet, der Platz ist insgesamt zu klein, und die geplanten gesetzlichen Änderungen werden sich in der derzeitigen Lage kaum umsetzen lassen. Was also tun? Der Bürgermeister von Zell am Moos, Günther Pfarl (ÖVP), sitzt seit 2021 im Vorstand des Bezirksabfallverbands (BAV) und arbeitet an einer Lösung. „Mehr Bürger machen auch mehr Abfall“, sagt er.