Oberösterreichs Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser übt Kritik an den vielen Verzögerungen bei der Errichtung einer medizinischen Primärversorgungseinheit (PVE) in Bad Ischl. Er sei besorgt, was das Zustandekommen des Projekts betrifft, sagte er heute am Rande einer Pressekonferenz in Linz.