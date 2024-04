Dach der Basilika Mondsee wird für 4,3 Millionen Euro erneuert

Aus 32 Metern Höhe und mithilfe eines Feuerwehrkrans segnete Diözesanbischof Manfred Scheuer am Freitag das Dach der Basilika Mondsee. Der Grund: Es wird sich bald in eine Großbaustelle verwandeln. Notwendig wurde das wegen des Hagelunwetters am 22. Juni 2021, das die Eternitschindeln schwer in Mittleidenschaft gezogen hatte. „Dabei hatten wir noch Glück“, sagt Hannes Strobl vom Finanzausschuss der Pfarre Mondsee. „Es fehlte nicht viel und das Dach wäre zerstört worden.