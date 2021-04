Er könnte längst in Pension gehen – will aber nicht. Lenzings Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SPÖ) gab gestern bekannt, im Herbst neuerlich bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. Der 66-Jährige, der seit 2013 im Amt ist, erhielt in den Gremien seiner Partei dafür 100-prozentige Zustimmung. Er ist wohl auch in der Favoritenrolle: Bei der letzten Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 erhielt er (als einer von drei Kandidaten) 71 Prozent der Stimmen.