Bürgermeister setzen sich gegen den Verlust des Railjets zur Wehr

Das Flaggschiff der ÖBB, der Railjet, soll ab 2024 an der Region vorbeibrausen.

Wie die OÖN am Samstag berichteten, planen ÖBB und Verkehrsministerium, 2024 zahlreiche Railjet-Haltestellen zu streichen – darunter auch Attnang-Puchheim und Vöcklabruck. Grund dafür sind mehrere Großbaustellen und damit Langsam-Passagen auf der Westbahnstrecke in den kommenden Jahren. Um die international vertakteten Fahrpläne nicht durcheinanderzubringen, muss verlorene Fahrzeit an anderer Stelle hereingeholt werden.