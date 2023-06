In exakt drei Wochen, am Samstag, 24. Juni, findet die fünfte Ausgabe des Traunsee Halbmarathons am "längsten Samstag des Jahres" statt. Wie die OÖN als Medienpartner bereits berichteten, gibt es heuer so viele Teilnehmer wie noch nie. Veranstalter Andreas Berger rechnet mit 1900 Laufbegeisterten, die an einem der vier angebotenen Bewerbe teilnehmen werden.