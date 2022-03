Dass die schon lange andauernde Pandemie psychische Probleme bei Menschen auslöst bzw. verstärkt, zeigt sich auch in den Beratungsgesprächen von "BeziehungLeben" in Vöcklabruck. "Während in den letzten Jahren die Mehrzahl der Gespräche Paarkonflikte zum Inhalt hatten, gefolgt von Trennungsberatungen und psychischen Problemen, sind jetzt erstmals bei einem Viertel der Beratungen seelische Nöte der Grund, warum unser Angebot in Anspruch genommen wurde", berichtet Andrea Reisinger,