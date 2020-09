Beim neuen Gemeindezentrum von Gschwandt können Bürger mitreden

Donnerstag Abend fand in der Mehrzweckhalle Gschwandt die erste Präsentation des Großprojektes "Gemeindezentrum" mit Bürgerbeteiligung statt. Bürgermeister Fritz Steindl (VP) und der mit der Ausschreibung betraute Architekt Helmut Poppe stellten das Vorhaben gemeinsam vor.

Die Veranstaltungshalle durfte klarerweise nur unter Einhaltung der Corona-Vorschriften betreten werden. Die Sitzgelegenheiten mit Bestuhlung waren in entsprechenden Abständen aufgestellt, der obligatorische Mund-Nasen-Schutz konnte nach dem Platznehmen abgenommen werden.

Das Interesse der Gschwandtner Gemeindebürger an der Causa war enorm groß. Nach einer ausführlichen Vorstellung des Projektes gab es zahlreiche Wortmeldungen und Fragen durch die Anwesenden. Was explizit dabei auffiel, waren etliche Bedenken bezüglich der Größe des Gemeindezentrums, der Bauart, der Gestaltung des Außen- und Innenbereiches, der Verkehrseinbindung und mehrerer anderer Belange. Alle Fragen wurden durch Bürgermeister Steindl und Architekt Poppe ausführlich beantwortet und, um den Diskussionsprozess auch optisch zu dokumentieren, auf einer Flipchart notiert.

Des weiteren gab es einen Bericht über die Zwischenauswertung der mit den jüngsten Gschwandtner Gemeindenachrichten ausgesandten Fragebögen. Unter anderem stehen demnach ein Gastronomiebetrieb (Gasthaus oder Café), betreutes und altersgerechtes Wohnen, leistbares Wohnen für junge Menschen, ein attraktiver Gemeindeplatz als Treffpunkt für alle Gschwandtner sowie ein Zugang zum Friedhof im Vordergrund.

"Arbeit mit Eifer am Projekt"

"Wir können natürlich bei der Verwirklichung des Gemeindezentrums nicht die ‚eierlegende Wollmilchsau‘ versprechen", sagte Bürgermeister Fritz Steindl. "Wir werden aber im Planungsteam, wo alle Mitglieder aller Fraktionsparteien von Gschwandt, Vertreter der Pfarre, Architekten und Gemeindeverantwortliche dabei sind, sämtliche heute vorgebrachten Anregungen und die Auswertung der Fragebögen mit einbeziehen und mit Eifer am Projekt arbeiten."

Weiters appellierte das Gemeindeoberhaupt an seine Bürger: "Bitte noch fleißig die Fragebögen ausfüllen, schicken oder bei der Gemeinde abgeben oder auch online unter der Adresse www.gemeinde.gschwandt.at übermitteln. Die Ergebnisse fließen dann in die Ausschreibung ein und werden in der Planung eine wichtige Rolle spielen." (somm/gs)

