Bei einer Testfahrt wurde 27-Jähriger in Weißenkirchen zum Lebensretter

Zweimal kreuzten sich am Dienstag die Wege eines 27-jährigen Mechanikermeisters aus Weißenkirchen im Attergau und eines 67-jährigen Radfahrers aus dem Innviertel. Zum Glück. Denn sonst wäre der Pensionist vermutlich nicht mehr am Leben. Der junge Feuerwehrmann war am späten Vormittag zu einer Testfahrt aufgebrochen und mit seinem Auto auf dem Güterweg im Ortsteil Reittern in Richtung Frankenmarkt unterwegs. Bei einer Steigung kam ihm ein Radfahrer entgegen, kurzer Blickkontakt, keine Worte.