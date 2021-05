Baumreihen sollen Felder vor Dürren schützen

In den vergangenen Jahren waren Trockenheit und Dürre ein gewichtiges Problem in der Landwirtschaft. Eine zukunftsweisende Idee der ressourcenschonenden Bewirtschaftung haben nun Schüler der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Schlierbach am Gelände der Grüne Erde-Welt im Almtal in die Praxis umgesetzt: die sogenannte Agroforstwirtschaft, die auf einer Fläche die Umwelträume Wald und Acker kombiniert.