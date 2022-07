Daniel Emnik hieß ursprünglich Mustafa. Er wurde in Afghanistan geboren, wo seine Familie, die einer persischsprachigen Minderheit angehörte, in einen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten geriet. Sein Bruder wurde getötet, Mustafa selbst schwer verletzt. Die Familie flüchtete in den Iran. Von dort aus machte sich Mustafa später alleine auf den Weg nach Österreich. Im November 2015 kam er hier an. Mittlerweile ist er zum Christentum konvertiert und heißt Daniel.