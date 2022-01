Wie wir mit alten Dingen umgehen, macht die in Kolumbien geborene Künstlerin Adriana Torres Topaga derzeit in Vorchdorf zum Thema. Im kolumbianischen Sprachgebrauch bedeutet das Wort "Cacharreo" so viel wie Kram oder Gerümpel. Das Verb "cacharrear" bezeichnet die Handlung des experimentellen Reparierens ohne Fachkenntnisse. Man versteht darunter auch das Aufräumen, Umschlichten und "Entstauben" dieser abgestellten Objekte.