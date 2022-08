Brandgeruch und Rauch im Bereich des Goiserer Höhenweges in der Ewinger Wand nahmen am Mittwochnachmittag gleich mehrere Mountainbiker und Wanderer wahr und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Was bei der Alarmierung eigentlich harmlos wirkte, sollte sich folglich als langwieriger und kräftezehrender Einsatz herausstellen. Denn die Einsatzstelle selbst befand sich am Fuß der senkrecht abfallenden Felswand und war zu Fuß nur über einen weiten Anmarsch durch felsiges Gelände erreichbar. Alle